Studie Nouryon, BP en haven Rotterdam

Op dit moment gebruikt de raffinaderij waterstof gemaakt uit aardgas voor de ontzwaveling van producten. Door deze volledig te vervangen door groene waterstof geproduceerd uit water met hernieuwbare energie zou de CO2-uitstoot met 350.000 ton per jaar kunnen afnemen.

De partijen hebben een intentieovereenkomst ondertekend om de haalbaarheid te onderzoeken van een waterelektrolyse-installatie van 250 megawatt voor de productie van maximaal 45.000 ton groene waterstof per jaar met hernieuwbare energie. Het gaat hier om de grootste in zijn soort in Europa. De partners zijn van plan om in 2022 een definitieve investeringsbeslissing over het project nemen.