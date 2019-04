'Omzet TomTom krijgt tik na Telematics-deal'

Daartegenover staat dat de Automotive-tak, die zich bezighoudt met het ontwikkelen van navigatieproducten, de laatste tijd groeit. De toekomst van TomTom blijft daarnaast onderwerp van gesprek, gezien de vele geruchten van de afgelopen jaren over een overname van het Nederlandse bedrijf.

Bij de jaarcijfers gaf topman Harold Goddijn nog aan dat, na de verkoop van Telematics aan het Japanse Bridgestone, TomTom een bedrijf met een duidelijker aandachtsgebied is. In de tussentijd maakte het bedrijf een aantal deals met Nissan, Volkswagen, Fiat Chrysler en MG India bekend. Met dat soort opdrachten kan TomTom de positieve trend bij de Automotive-tak doorzetten. Daartoe kondigde Goddijn ook verdere investeringen aan.

Omzet

Analisten verwachten in doorsnee dat de geschoonde omzet, exclusief Telematics, in de eerste drie maanden van dit jaar op 157 miljoen euro uitkomt. Dat is lager dan de 174 miljoen euro die diezelfde divisies in het voorgaande kwartaal behaalden, maar wel meer dan de 149 miljoen euro uit het eerste kwartaal van 2018.

De daling van de omzet van de consumententak zet volgens de kenners ook door, naar 57 miljoen euro van ruim 69 miljoen euro begin 2018. Automotive & Enterprise, die TomTom gezamenlijk rapporteert, waren begin 2018 goed voor net geen 80 miljoen euro omzet. Analisten denken nu in doorsnee dat dit een jaar later 100 miljoen euro zal zijn.

Daar houdt het goede nieuws wel op. De kenners voorspellen in doorsnee zowel een operationeel als nettoverlies voor TomTom. Operationeel zou er 20 miljoen euro tekort zijn, netto 17 miljoen euro.