Column: Angst voor een recessie overdreven

Ik ben van mening dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. Ik heb een andere kijk op de Amerikaanse economie dan de Fed. De centrale bank doet geloven dat rentetarieven moeten dalen om een recessie het hoofd te bieden. Ik vind dat de Fed achter de feiten aanloopt. Als de Amerikaanse economie goed draait en de arbeidsmarkt robuust is, nadert er geen recessie.

Bedrijfsobligaties hebben mijn voorkeur boven staatsobligaties. De rendementen op tienjarige Engelse staatsobligaties (Gilt yields) bedragen ongeveer 1%, wat vergelijkbaar is met het kopen van een aandeel op een koers-winstverhouding van 100 Daarom heb ik moeite met een korte resterende looptijd, alhoewel obligatiespreads er aantrekkelijk uitzien. Met andere woorden, ik neem geen renterisico, ik neem kredietrisico.

Krimpend aanbod

Ik denk ook dat het aanbod van bedrijfsobligaties zal krimpen als gevolg van de consolidatiegolf die nu op zijn laatste benen loopt. Het aanbod van Amerikaanse staatsobligaties zal daarentegen explosief stijgen. Trump is erop gebrand om te investeren in infrastructuur en gaat daarbij een enorm begrotingsgat niet uit de weg. Op korte termijn zal de kloof tussen schuldpapier, waar minder aanbod van is, en Amerikaanse staatsobligaties, waar meer aanbod van is, kleiner worden. Die aanboddynamiek bevoordeelt bedrijfsobligaties boven staatsobligaties.

Er wordt volop gespeculeerd dat een aanzienlijk deel van de BBB-ratings van bedrijfsobligaties wordt verlaagd naar rommelstatus. Daar ben ik me terdege van bewust. De upgrade/downgrade ratio in ogenschouw nemende, gaan sommige van die BBB-ratings juist de andere kant op. Als je een logaritmische schaal gebruikt, dan is te zien dat een BBB + rating wat betreft risicokenmerken dichterbij een AA- rating ligt dan bij een BBB- rating.

Topbestuurders in het bedrijfsleven weten als geen ander hoe belangrijk de de balans tussen risico en rendement is. Het is mijn taak en dat van mijn team om bedrijven te vinden die zelf bepalen voor welke rating ze gaan, in plaats van dat ratings hen worden opgedrongen.

Richard Woolnough is manager van het M&G (Lux) Optimal Income Fund en het M&G Optimal Income Fund.