Minder maar duurdere bloemen in de vaas

De verkoop van het aantal snijbloemen lag in afgelopen jaar 5% lager dan in 2017, blijkt uit het maandagmiddag gepresenteerde jaarverslag van FloraHolland, ’s werelds grootste bloemveiling. Het aanhoudend warme zomerweer heeft mensen naar buiten gejaagd, waardoor er volgens FloraHolland simpelweg minder bloemen verkocht zijn. De omzet van snijbloemen die via de veiling hun weg naar de klant vonden, daalde echter nog geen hele procent tot €2,6 miljard.

De bloemenveiling ontpopt zich steeds meer tot financeel en logistiek dienstverlener. Ⓒ ANP

De verkoop van kamerplanten lijkt minder last te hebben gehad van de lange zomer. De omzet daarvan steeg 1,5% tot €1,7 miljard. Overigens komt ook dat vooral door hogere prijzen. Het verkoopvolume van tuinplanten steeg met 1% en hier waren de prijzen 2,5% hoger. De omzet steeg met 3,8% naar €418 miljoen.

In totaal werd er voor €4,6 miljard aan bloemen en planten omgezet via FloraHolland. Dat is een daling van 0,8%. Niet allen de warme zomer in Nederland speelde een rol in die daling. Door het koude weer in de belangrijkste productiegebieden in Afrika werden er minder bloemen geproduceerd.

Dienstverlener

De bloemenveiling ontpopt zich steeds meer tot financieel en logistiek dienstverlener klanten als bloemisten en dienstverlener voor kwekers. Afgelopen jaar heeft FloraHolland dan ook fors moeten investeren, waardoor de winst over 2018 bescheiden uitpakte. Zo heeft de coöperatie afgelopen jaar veel geld gestoken in en het stroomlijnen van de digitalisering over alle vestigingen, onder meer Aalsmeer, Naaldwijk en Bleiswijk als grootste.

De totale opbrengsten van FloraHolland namen met 2,4% af tot €368 miljoen en het operationeel resultaat steeg van €83 miljoen in 2017 naar €88 miljoen afgelopen jaar. Het resultaat na belasting is afgerond in miljoenen nihil. In 2017 was dat nog €2 miljoen.