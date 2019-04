Taks op echt rendement sparen of beleggen te ingewikkeld

Dat schrijft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) aan de Tweede Kamer.

In het regeerakkoord was afgesproken dat het kabinet een aanpassing van de zogeheten vermogensrendementsheffing zou gaan uitwerken. Nu wordt nog belasting geheven op basis van een vast rendement, maar met name spaarders komen daar door de zeer lage marktrente al jaren niet meer aan.

Bekijk ook: Vermogende bang voor beleggen

Het kabinet wil daar verandering in brengen maar had vooraf wel aangegeven dat een nieuw stelsel niet ten koste mag gaan van onder meer de eenvoud en reikwijdte van de spaartaks.

Niet haalbaar

Snel moet nu concluderen dat een heffing op basis van het werkelijk rendement niet haalbaar is zonder op die punten concessies te doen.