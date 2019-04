Duitse aanklacht oud-topman Volkswagen

De aanklacht hangt samen met het omvangrijke dieselschandaal bij Volkswagen. Daarbij werd gesjoemeld met de software in miljoenen auto's die daardoor schoner uit tests kwamen dan ze in de praktijk zijn. Winterkorn stapte in september 2015 op bij Volkswagen, kort nadat het schandaal naar buiten kwam. De zaak heeft het bedrijf vele miljarden aan onder meer boetes en schikkingen gekost.

Volgens de aanklagers wist de 71-jarige Winterkorn al sinds mei 2014 van het gesjoemel met de uitstootwaarden. Hij wordt er van beticht deze informatie doelbewust achter te hebben gehouden. Winterkorn heeft ook al een aanklacht aan zijn broek hangen van Amerikaanse autoriteiten.

De andere vier personen die worden aangeklaagd vervulden ook leidinggevende functies bij Volkswagen. Hun identiteit werd niet bekendgemaakt.