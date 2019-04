Winstgevendheid Goldman Sachs valt terug

De winst per aandeel bij Goldman Sachs kwam uit op $5,71 Analisten hadden een consensus staan van een winst per aandeel van $4,89. Vorig jaar werd nog een winst per aandeel neergezet van $6,95.

Goldman Sachs behaalde over het eerste kwartaal van 2019 een omzet van $8,81 miljard. In doorsnee werd door analisten op bijna $9 miljard gerekend.

Goldman Sachs had in het voorbije kwartaal onder meer last van de lage volatiliteit op de aandelenmarkten.

In de voorbeurshandel steeg het aandeel Goldman Sachs licht in reactie op de kwartaalcijfers. Sinds de start van het nieuwe jaar is de koers al bijna 25% in waarde opgelopen.