Trump: geef 737 Max een nieuwe naam

Trump werpt zich op Twitter op als merkendeskundige, en voorziet het Amerikaanse Boeing zo van gratis advies. De problemen met de 737 Max moeten worden verholpen, vindt de president, er moeten ’great’ extra opties worden toegevoegd, en er moet dus een nieuwe naam komen.

De president-adviseur vermeldt niet dat de 737 Max vóór de twee crashes het populairste model van Boeing ooit was. Inmiddels hebben veel luchtvaartmaatschappijen hun bestellingen in de koelkast gezet in afwachting van een software-update die nieuwe rampen moet voorkomen.