'Kleine uitslagen bij opening Wall Street'

De VS en China lijken stapje voor stapje dichter bij een handelsakkoord te komen. De VS zouden hun eis dat China de eigen industrie niet meer mag ondersteunen, afgezwakt hebben. In plaats daarvan richten de Amerikaanse onderhandelaars zich op andere zaken.

Goldman Sachs haalde in het eerste kwartaal minder baten en ook een lagere nettowinst. De cijfers van de zakenbank waren wel beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Topman David Solomon liet weten tevreden te zijn, onder meer omdat het jaar traag begon.

Lagere belastingen

Citigroup zette in de afgelopen periode een iets hogere winst in de boeken, onder meer dankzij lagere belastingen. De baten daalden juist licht, mede door minder inkomsten uit de handel in aandelen. Vorige week gaven ook de banken Wells Fargo en JPMorgan Chase een kijkje in de boeken. Die cijfers werden enthousiast onthaald.

Best Buy staat in de belangstelling omdat het winkelbedrijf een nieuwe topbestuurder krijgt. Topman Hubert Joly gaat verder als uitvoerend voorzitter. Strategiedirecteur Corie Barry neemt zijn bestuursfunctie over en wordt de eerste vrouw die de leiding krijgt bij Best Buy.

Batterijenproductie

Tesla-topman Elon Musk bevestigde via Twitter dat zijn bedrijf voorlopig niet investeert in de batterijenproductie. Partner Panasonic moet eerst maar eens zorgen dat de volledige capaciteit van de productielijnen gehaald wordt, stelt hij. Volgens Musk zorgt de beperkte batterijencapaciteit er al sinds juli voor dat Tesla minder auto's van het type Model 3 kan maken dan het bedrijf zou willen.

Ook Boeing weet de schijnwerpers op zich gericht nadat American Airlines bekendmaakt dagelijks 115 vluchten te schrappen vanwege de problemen met de 737 MAX. President Trump gaf de vliegtuigbouwer het ongevraagde advies om dat vliegtuigtype, als het weer de lucht in mag, een andere naam te geven. Ook zou Boeing de 737 MAX wat vernieuwingen moeten meegeven.

Opmerkelijke zege

Sportmerk Nike kreeg een steuntje van de opmerkelijke zege van golfer Tiger Woods op de Masters. De 43-jarige Amerikaan won in Augusta na elf jaar weer eens een majortoernooi, zijn vijftiende.

Afvalverwerker Advanced Disposal Services staat voor een forse stijging. Het bedrijf wordt voor 4,9 miljard dollar overgenomen door branchegenoot Waste Management.

Vrijdag sloot de Dow-Jonesindex 1 procent hoger op 26.412,30 punten. De brede S&P 500 ging 0,7 procent omhoog naar 2907,41 punten, terwijl techbeurs Nasdaq 0,5 procent aandikte tot 7984,16 punten.