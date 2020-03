AEX met fors verlies van start

Rond 9.10 uur stond de AEX 4,3% lager op 413,4 punten. De AMX daalde 3,6% naar 575,9 punten.

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdagavond 3,8% tot 4,6% lager. In de Verenigde Staten hebben de Democraten en Republikeinen in de Senaat nog geen akkoord bereikt over een noodpakket van ruim $1000 miljard voor het bestrijden van de coronacrisis. Het uitblijven van een Amerikaans akkoord zorgde op de meeste Aziatische beurzen al voor flinke verliezen.

In Europa, het huidige epicentrum van de pandemie, is het dodental en het aantal nieuwe besmettingsgevallen afgelopen weekeinde fors gestegen. De Europese Commissie is intussen in een sneltreinvaart akkoord gegaan met Franse en Duitse maatregelen om de economie te stimuleren. Brussel gaf toestemming voor overheidssteun voor bedrijven die in de problemen komen door de coronacrisis. Luchtvaartconcern Air France-KLM en vliegtuigbouwer Airbus staan vooraan in de rij bij de Franse overheid om speciale noodkredieten te krijgen.

In de volledig roodgekleurde AEX was vastgoedfonds Unibail (-7,8%) de grootste verliezer. Staalfabrikant ArcelorMittal werd 6,6% afgewaardeerd.

Royal Dutch Shell (-4%) maakte bekend zijn investeringen dit jaar aanzienlijk te verlagen. De operationele kosten van de olie- en gasgigant gaan omlaag en de volgende tranche van een aandeleninkooprogramma wordt geschrapt.

AEX-debutant ASMI (-3,4%) kondigde aan dat Benjamin Loh de nieuwe topman wordt. Hij is de opvolger van Chuck del Prado.

Maaltijdenbestelbedrijf Just Eat Takeaway (-3,3%) keert vandaag terug in de AEX. Topman Jitse Groen zei zondag dat 2000 Nederlandse restaurants maaltijden willen bezorgen via de website van Just Eat Takeaway.

ASMI en Just Eat Takeaway nemen in de AEX trouwens de plekken in van industrieel toeleverancier Aalberts (-6%) en tankopslagconcern Vopak (-2,8%). Aalberts en Vopak zijn vanaf vandaag opgenomen in de AMX. Dankzij de volatiele beurshandel was handelshuis Flow Traders (+2,4%) een positieve uitzondering bij de middelgrote fondsen.

