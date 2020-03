ASML onderuit op zwakke beurs

Om tien over half één stond de AEX 3,7% lager op 416 punten, na vanochtend tot 410 punten te zijn teruggevallen. De beursgraadmeter tikte vorige week het laagste punt van dit jaar aan bij een stand van 389,6 punten. De AMX daalde 3,7% naar 575,6 punten.

De koersenborden in Londen (-4%), Parijs (-3,1%) en Frankfurt (-2,9%) kleurden eveneens dieprood.

De indexfutures wezen op een 2,4% tot 3,3% lagere opening van de Amerikaanse beurzen om half drie vanmiddag. De beurzengraadmeters sloten vrijdagavond ook al 3,8% tot 4,6% in het rood.

Dat de Democraten en Republikeinen in de VS nog geen akkoord hebben bereikt over een noodpakket drukte de stemming. Handelaar Chris Jongbloed van Saxo Bank gaat ervan uit dat dit er alsnog binnen een paar dagen komt. Ondanks alle steunmaatregelen, vooral ook van centrale banken, denkt hij dat de economische schade door de coronacrisis groot zal zijn. „Dit zal nog maanden duren en een enorme impact op de economie hebben.”

Macrocijfers, zo bleek vanochtend dat de productie in China fors is gezakt en het Duitse ondernemersvertrouwen stevig is afgenomen, beïnvloeden het beurssentiment volgens Jongbloed momenteel nauwelijks. „Afgezien van de steunmaatregelen kijk ik naar de ontwikkeling van het aantal besmettingsgevallen en het aantal doden door het virus. En naar maatregelen die de overheden nemen. Op korte termijn pakt een lockdown slecht uit voor de economie. Zelf houd ik er rekening mee dat de AEX nog een keer een tik tot onder 400 punten krijgt, misschien tot 375 punten.”

In de AEX stond ASML met een min van 6,6% onderaan. De chipmachinefabrikant heeft last van de negatieve stemming in de techsector en is bovendien gevestigd in het zwaar door het coronavirus getroffen Noord-Brabant. Staalfabrikant ArcelorMittal ging 6,5% omlaag.

Randstad zakte 6,3%. De uitzender stelde beleggers teleur door het dividend te schrappen.

AEX-debutant ASMI (-5,5%) kondigde aan dat Benjamin Loh de nieuwe topman wordt. Hij is de opvolger van Chuck del Prado.

Galapagos verloor 5,3%. Het biotechnologiebedrijf heeft een pauze ingelast voor de selectie van kandidaten voor een proef met zijn reumamedicijn. KBC noemt dit een verstandig besluit.

Maaltijdenbestelbedrijf Just Eat Takeaway (-4,3%) keerde vandaag terug in de AEX. Topman Jitse Groen zei zondag dat 2000 Nederlandse restaurants maaltijden willen gaan verkopen via zijn website thuisbezorgd.nl.

Philips (-2,4%) meldde het aandeleninkoopprogramma te vertragen. Het zorgtechnologieconcern werkt ook met man en macht om zoveel mogelijk beademingsapparatuur te kunnen leveren aan ziekenhuizen.

Royal Dutch Shell wist het openingsverlies tot een min van 0,3% terug te dringen. De olie- en gasgigant maakte bekend zijn investeringen aanzienlijk te verlagen, de operationele kosten terug te brengen en de volgende tranche van een aandeleninkooprogramma te schrappen.

Ahold Delhaize was met een plus van 2,3% de enige stijger in de AEX. Het supermarktconcern weet de topdrukte in zijn winkels vanwege het coronavirus behoorlijk goed op te vangen, al was er zaterdag wel een tijdelijke storing in de distributiecentra van Albert Heijn.

Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis was met een min van 7,4% de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Technologiebedrijf TKH en verlichtingsproducent Signify volgden met verliezen van 6,8% en 6,6%.

Industrieel toeleverancier Aalberts, die uit de AEX is gevallen, verloor 6,3%.

Pharming won 3,8%, na geruststellende woorden van de topman over de impact van de coronacrisis. Het biotechnologiebedrijf maakt zijn debuut in de AMX.

