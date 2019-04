Nieuwe zet Chinezen in schaakspel om 5G

Het onderzoek van de concurrentiewaakhond lijkt een nieuwe stap in de 5G-oorlog tussen China en Europa. De Chinezen vermoeden dat Ericsson te veel vraagt voor licenties op zijn patenten op technologie voor het razendsnelle mobiele netwerk, schrijven staatsmedia.

Ericsson heeft een waaier aan octrooien die nodig zijn om het 5G-netwerk, van basisstations tot smartphones, te laten werken. Het Chinese Huawei wil ondertussen een grote speler worden bij het aanleggen van 5G-netwerken wereldwijd, maar stuit daarbij in Europa en in Amerika op weerstand. Het Westen vreest dat de Chinese overheid via achterdeurtjes in Huawei-technologie kan spioneren.

Huawei ontkent die verdachtmakingen, maar als de VS en Europa voet bij stuk houden zou dat voor de Chinezen een enorme sof zijn.

Voor het Zweedse concern is China een belangrijke markt, waar 7% van de omzet vandaan komt.