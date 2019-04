Column: Politieke impasse VS goed voor Nederland

Het geheim van de meewind voor aandelen heet in de VS net als in Nederland en Europa: impasse. Aandelen uit ontwikkelde landen doen het slecht als de overheid zich ermee bemoeit, omdat wetgeving de spelregels verandert. Daardoor komen winnaars en verliezers uit de bus en wordt het nemen van risico ontmoedigd. Een impasse beperkt het risico doordat de overheid niet veel kan uitrichten, wat goed nieuws is voor aandelen.

Als de overheid zich gedeisd houdt, krijgen leidinggevenden meer duidelijkheid om te plannen. Hun beslissingen ondervinden minder hinder van factoren waarop ze geen vat hebben. Er zijn minder winnaars en verliezers omdat er geen nieuwe regels zijn. Minder onbedoelde neveneffecten. Het is te vergelijken met een hindernisbaan vol grote, scherpe, pijlsnel bewegende hindernissen of met een baan vol stilstaande hindernissen. Welk van beide is enger? Tijdens een impasse valt de wetgever stil.

Midterms positief voor aandelen

Anders dan in Nederland staat het tijdschema voor de verkiezingen in Amerika vast. Er zijn om de vier jaar presidentsverkiezingen. Impasses pakken zo gunstig uit dankzij de typisch Amerikaanse ''midterms'', de tussentijdse verkiezingen voor het Congres in het tweede jaar van de presidentiële ambtstermijn. Deze verkiezingen hebben steevast een impasse tot gevolg, omdat de partij van de president zetels in het Congres verliest - zoals gebeurde in 2018.

Daarom drukken presidenten de ingrijpende wetsvoorstellen in hun eerste en tweede jaar door. Die verhoogde wetgevende activiteit schept onzekerheid. De midterms houden nieuwe wetgeving in het derde en vierde jaar tegen.

Amerikaanse aandelen reageren daar positief op en stijgen al sinds 1925 in 91% van alle derde jaren. De laatste keer dat ze daalden? Dat was in 1939, toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, en zelfs toen daalden ze amper 0,9%. In het derde jaar is er gemiddeld een stijging van 18% (in USD). De vierde jaren zijn ook goed: in 83% van de gevallen stegen de aandelen - gemiddeld met 11%. Beide jaren zijn stelselmatig veel positiever dan het eerste en tweede jaar. In beide jaren zijn de rendementen bovengemiddeld - en in het derde jaar zelfs fors. Dit zou de Europese - ook Nederlandse - aandelen moeten meetrekken, aangezien de correlatie met Europese aandelen 0,84 is. De correlatie met Nederland is 0,77 (1,00 staat voor volkomen overeenstemming; -1,00 voor volledig de andere kant op gaan). Bedrijfs- en landspecifieke factoren zijn van groot belang voor markten als de AEX. We mogen echter de invloed van wereldwijde trends op lokale markten niet uit het oog verliezen.

Zowel het derde als het vierde jaar van een presidentiële termijn is geweldig, maar ze verlopen anders. Het derde jaar begint met een impassefeestje - aandelen pieken vroeg en gaan daarna minder hard. Koop dus nu maar aandelen. Er komen waarschijnlijk nog meer stijgingen.

Het vierde jaar komt langzaam op dreef, want er is steeds meer onzekerheid over de presidentsverkiezingen. Maar als er uit de voorverkiezingen twee finalisten naar voren zijn gekomen, neemt de onzekerheid af, waardoor het in de laatste helft van het vierde jaar omhoog gaat. Dit zijn slechts de grote lijnen, en geen exacte prognoses. Waar het op aankomt is echter het patroon, en dat herhaalt zich.

Herverkiezing van Trump

Om winst te maken, moet u kalm blijven. Uit het politieke circus zal nog heel wat herrie komen. Meer dan 18 democratische kandidaten willen nu tegen Trump aantreden, en er zullen er zich nog meer melden. Deze onzekerheid zal begin 2020 de koersen drukken.

Waar dat op uitdraait, kan ik niet zeggen. Er wordt vaak beweerd dat Trump niet populair is, maar op landelijke opiniepeilingen kunnen we niet afgaan. Ze voorspellen hoe het volk zal stemmen, maar het beeld is vertekend doordat veel Trump-aanhangers niet met opiniepeilers willen praten. In Amerika bepaalt het Kiescollege per staat wie er wint. Trump won in 2016, al had hij niet de meeste stemmen. Dat zou opnieuw kunnen gebeuren. De Republikeinen hebben de meerderheid in de meeste staten. Als de Amerikanen ook federaal zo stemmen, wint hij.

Trump zal het onderspit delven in Californië, de grootste staat en een Democratisch bolwerk. In het Republikeinse Texas - de op een na grootste staat - zal hij waarschijnlijk winnen, maar met een kleinere marge. Als Trump wordt verslagen in andere Democratische staten en nauwelijks Republikeinse staten wint, zal hij zeker niet de meeste stemmen krijgen. Wel zal hij, net als in 2016, het halen in het kiescollege - en zegevieren.

In het voordeel van Trump is het feit dat sinds 1920 maar drie Amerikaanse presidenten niet zijn herkozen: Herbert Hoover, Jimmy Carter en George H.W. Bush - en alle drie vanwege ongewone omstandigheden. In zijn nadeel is zijn nogal ongewone stijl.

Welke kant het ook opgaat, vergeet niet dat het bij aandelen om wetgeving gaat, niet om een persoonlijkheid of partij. Profiteer dus van de stilte in 2019 vóór de storm van 2020. Negeer de campagnes, de chaos van de voorverkiezingen, de persoonlijke aanvallen en dergelijke. Voor de markten is dat alles bijzaak. Als er minder wetten worden aangenomen, gaat het aandelen voor de wind.

Ken Fisher is bestuursvoorzitter van Fisher Investments Europe, in Nederland opererend als Fisher Investments Nederland, en oprichter en bestuursvoorzitter van Fisher Investments. Twitter: @KennethLFisher