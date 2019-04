Fiscus vindt bellen met Zwitsers al verdacht

Een direct betrokkene meldde zich gisteren met het schrijven van de fiscus. Hij ontving een brief waarin de Belastingdienst meldt over informatie van de opsporingsdienst FIOD te beschikken over zijn „contacten met de Zwitserse bank Credit Suisse.”

Bijvangst

Het onderzoek wordt bevestigd door een woordvoerster van de Belastingdienst. Zij stelt dat slechts twee van dergelijke brieven door de fiscus verstuurd zijn. De informatie van de FIOD komt volgens haar voort uit het onderzoek van de FIOD naar Credit Suisse, waarbij in maart 2017 invallen plaatsvonden in diverse kantoren van de Zwitserse bank, onder andere in Amsterdam. Het zou gaan om ’bijvangst’ uit dit onderzoek dat gericht was op 3800 Nederlandse en 55.000 buitenlandse spaarders bij Credit Suisse, waarover via een tipgever informatie was ontvangen.

„In het onderzoek dat de FIOD deed, zijn gegevens boven water gekomen die mogelijk relevant kunnen zijn voor de belastingheffing. Vandaar dat ze gedeeld zijn met de Belastingdienst. Op basis daarvan hebben twee mensen een brief ontvangen met een verzoek om informatie te delen”, aldus de woordvoerster.

Flinterdun

Advocaat Mark Hendriks, die regelmatig vermeende zwartspaarders bijstaat, noemt de brieven met verzoek om informatie een ’fishing expedition’, waarvan de Hoge Raad al eerder bepaalde dat belastingbetalers daar niet aan mee hoeven te werken. „Dit is flinterdun bewijs. Als de Belastingdienst mensen gaat bevragen omdat ze in het verleden telefonisch contact hebben gehad met een Zwitserse bank, dan moet ik zelf ook zo’n brief ontvangen, en jullie financiële journalisten eveneens! Ik kan mensen niet adviseren om hier aan mee te werken”, reageert de advocaat.