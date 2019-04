Klimaatactivisten bekladden Shell-kantoor

Londen - Klimaatprotesten in de Britse hoofdstad Londen worden gewelddadiger en lijken te escaleren, meldt Sky News. Milieuactivisten hebben maandag ruiten vernield van het Britse hoofdkwartier van Shell. Ook is op foto's te zien dat er graffiti op de muren van het gebouw is gespoten. De demonstranten kondigden eerder geweldloze protesten aan.