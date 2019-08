Hun arbeidsongeschiktheidspolis gaat naar een commerciële partij. Ⓒ ANP XTRA ASR Nederland 31.77 %

De arbeidsongeschiktheidspolissen van 30.000 werknemers in het openbaar vervoer worden verkocht. Verzekeraar ASR is dichtbij de aankoop. Voor de NS en het Spoorwegpensioenfonds is verkoop van hun eigen verzekeraar een logische stap.