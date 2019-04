Draghi heeft meer dan een ton aan spaargeld

Mocht de desbetreffende bank omvallen, dan is Draghi dus een deel van zijn spaarcenten kwijt. Het depositogarantiestelsel van de ECB garandeert saldo’s tot een ton per bankrekening.

In totaal zijn er dertien ECB-bestuurders die bij minstens één bank meer dan een ton gestald hebben. Daar hoort de Nederlander Klaas Knot niet bij.

Knot laat in zijn verklaring wel weten dat hij geld heeft gestoken in een beleggingsfonds van ABN Amro, meer bepaald in het Profielfonds 5. Dat is een fonds met een hoog risico, en dat heeft de hoogste baas van De Nederlandsche Bank geweten. Zijn beleggingen werden vorig jaar ruim 9% minder waard.