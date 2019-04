Klaas Knot neemt risico met beleggingen

De Nederlandse centrale bankier heeft geld zitten in het ’Profielfonds 5’ van ABN Amro, een beleggingsfonds waarvan het geld voor driekwart in aandelen zit, en dat vorig jaar liefst 9,1% verlies draaide, blijkt uit een officiële verklaring die de dertien ECB-bestuurders hebben moeten invullen.

Het fonds waarin Knot belegt presteerde vorig jaar bovendien fors slechter dan zijn benchmark, een mandje met een jaarrendement van -4,6%. Ratingbureau Morningstar geeft vijf sterren aan Knots fonds.

President Mario Draghi van de ECB komt met zijn verklaring meer naar voren als een spaarder dan een belegger: er is minstens één financiële instelling waar de Italiaan meer dan een ton aan spaargeld heeft gestald en hij meldt geen beleggingen. Dat Draghi op zeker één spaarrekening meer dan €100.000 heeft staan is niettemin een tikje risicovol: mocht de desbetreffende bank omvallen, dan is de ECB-president, vanwege de grenzen van zijn eigen depositogarantiestelsel, het saldo boven die ton kwijt.

Klaas Knot heeft dan weer nergens een spaarsaldo van meer dan een ton staan. De Nederlander is overigens bij lange na niet de meest actieve belegger in ECB-kringen. Chrystalla Georghadji, de voormalige baas van de centrale bank van Cyprus, heeft tot twee keer toe geld gestoken in een hedgefonds. Haar opvolger, Constatinos Herodotou, belegt in dertien verschillende fondsen.

Jens Weidmann, de baas van de Duitse centrale bank over wie gefluisterd wordt dat hij wel eens Draghi’s opvolger kan zijn, blijkt een redelijk passieve belegger. De Duitser heeft zijn geld zitten in twee indextrackers bij Deutsche Bank. Eentje volgt de DAX, de hoofdindex van de Duitse beurs, de andere de brede wereldwijde index MSCI World.