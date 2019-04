Groeiend Primera is de sigaretten voorbij

Ⓒ ANP Kippa

WAARDENBURG (ANP) - Primera slaagt er steeds beter in om met andere producten dan tabak geld te verdienen. De winkelketen die bij het grote publiek vooral bekend was als de sigarenboer zag de omzet uit tabaksproducten verder dalen, maar bracht desondanks meer geld in het laatje in 2018.