Beurskoers Juventus piekt voor kraker met Ajax

In die zomer was het aandeel flink in prijs gestegen nadat de club uit Turijn de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo binnen hadden gehaald. Als Juventus zich dinsdag na de 1-1 afgelopen week in Amsterdam weet te plaatsen voor de halve finale van het Europese bekertoernooi, zal het aandeel naar verwachting weer verder stijgen.

Datzelfde geldt voor Ajax zelf, dat maandag sloot op €17,00. Dat is maar kort onder de recordhoogtes die eerder dit jaar bereikt werden.

