HEMA begint juridische procedures over schuldenherstructurering

De eerste hoorzitting staat gepland voor 29 juli via videoverbinding. Volgens de zegsvrouw van HEMA gaat het om een "stempeltje halen" van de Britse rechtbank om door te kunnen zetten met de herstructurering. Ze benadrukt dat er in de VS geen sprake is van een soort faillissementsprocedure rond HEMA.

Het bedrijf heeft obligatiehouders onder andere gevraagd om eerder gemaakte afspraken zodanig aan te passen, dat de schuldenverlaging voor de warenhuisketen door Britse rechtbanken kan worden afgehandeld. Dit voorstel is gedaan aan de bezitters van obligaties ter waarde van 600 miljoen euro, die in 2022 zouden aflopen.

Voor de wijzigingen is instemming van driekwart van deze obligatiehouders nodig. Meer dan 90 procent van de obligatiehouders is inmiddels akkoord. Dit zijn dezelfde schuldeisers die vorige maand een akkoord bereikten met HEMA over vermindering van de schulden. In ruil voor alle aandelen in de warenhuisketen, zouden zij een groot deel van de schulden wegstrepen. De rol van miljardair Marcel Boekhoorn, voorheen eigenaar van HEMA, was daarmee uitgespeeld.

Vorige maand werd ook duidelijk dat een andere groep schuldeisers faillissement had aangevraagd voor de voormalige moederonderneming van HEMA. Hun leningen ter waarde van 54 miljoen euro zouden in juni moeten zijn afgelost, maar dit was niet gebeurd. HEMA meldde dat de faillissementsaanvraag geen gevolgen heeft voor de normale bedrijfsvoering.