Ex-baas Alliander krijgt half miljoen mee

Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving van RTL Z maandagmiddag, terwijl de 52-jarige ingenieur eerder meldde dat hij op eigen initiatief was vertrokken.

Alliander bevestigde tegen RTLZ hem zes maanden door te betalen en een vol jaarsalaris mee te geven.

Peter Molengraaf leidde sinds 2009 het nutsbedrijf Alliander, dat in handen is van provincies en gemeenten, voor gas- en elektriciteitsnetwerken in grote delen van Nederland.

In maart nam hij een sabbatical van zes maanden en gebruikte daartoe vakantiedagen en onbetaald ouderschapsverlof. RTLZ ontdekte dat Alliander hem zes maanden moet doorbetalen, €169.000 in totaal, naast een 'contractueel bepaalde vertrekvergoeding' van €348.000.