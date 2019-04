'Kamer wil dat Shell winstbelasting gaat betalen'

Initiatiefnemer is het Kamerlid Bart Snels van GroenLinks. ,,Grote bedrijven betalen te weinig belasting”, zegt hij in een toelichting. ,,Shell betaalt zelfs helemaal geen winstbelasting omdat het bedrijf gebruikmaakt van het verrekenen van verliezen, zo bleek uit onderzoek van Trouw. Daaraan moeten we paal en perk stellen.”

Snels verwijst naar een publicatie uit november in deze krant, waarin ingewijden stellen dat Shell al jaren geen winstbelasting betaalt in Nederland. Door gebruik te maken van verschillende aftrekposten weet het concern de winst in Nederland telkens op nul te laten uitkomen. Het wetsvoorstel wil één van die aftrekposten flink beperken, namelijk de verrekening van zogeheten liquidatieverliezen, die ontstaan als dochterbedrijven in het buitenland worden opgedoekt.