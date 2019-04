Unilever investeert in TheLorry

TheLorry werd in september 2014 opgericht. Via het platform kunnen eigenaars van vrachtwagens of bestelbusjes online in verbinding worden gebracht met mensen die iets willen vervoeren, bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur. Met de investering van Unilever wil TheLorry zijn activiteiten in Zuidoost-Azië uitbreiden.

