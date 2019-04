Flow Traders voelt mindere marktcondities

Het handelsinkomen kwam uit op 63,1 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 213,2 miljoen euro. Ook ten opzichte van het slotkwartaal van vorig jaar zakten de inkomsten. De handelsinkomsten in de laatste maanden van 2018 bedroegen 74,1 miljoen euro.

De mindere handelsinkomsten drukten ook op de winst. Die viel op jaarbasis 83 procent lager uit op 19,2 miljoen euro. Op kwartaalbasis werd ruim een kwart minder winst gemaakt. Flow Traders was in het voorbije kwartaal meer geld kwijt aan technologie en ook een boete van marktwaakhond AFM van 100.000 euro voor het te laat melden van sommige transacties drukte op het resultaat. Verder zorgde nieuwe boekhoudregels er voor dat de winst lager uitviel.

Risicodirecteur

De marge op het bedrijfsresultaat kwam in het eerste kwartaal van het jaar uit op 42 procent. Dat was een jaar eerder nog 63 procent en in het vierde kwartaal van 2018 werd een winstmarge van 46 procent behaald. Co-topman Dennis Dijkstra benadrukte dat Flow Traders mede door handelsdiversificatie een relatief sterk eerste kwartaal beleefde, gelet ook op de bredere markt.

Verder meldde Flow Traders dat Maarten van den Muijsenberg per 1 mei aan de slag gaat als risicodirecteur (global head of risk) van de onderneming. Op 18 april houdt Flow Traders een beleggers- en investeerdersdag (capital markets day) waar het partijen zal bijpraten over te voeren strategie.