Japanse beurs sluit licht hoger

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging met een winst van 0,2 procent de dag uit op 22.221,66 punten. De Japanse hoofdindex bereikte daarmee het hoogste niveau in vier maanden. Telecomaanbieder NTT Docomo steeg 3,6 procent en concurrenten SoftBank en KDDI klommen tot 5,9 procent. De kans op een prijzenoorlog in de telecomsector is afgenomen doordat NTT Docomo de tarieven minder sterk terugschroefde dan gevreesd.

De andere Aziatische beurzen lieten eveneens winsten zien. De beurs in Shanghai kreeg er tussentijds 1,4 procent bij en naderde het hoogste niveau in zes maanden tijd. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde 0,7 procent in de plus en de All Ordinaries in Sydney steeg 0,3 procent.

De Kospi in Seoul dikte 0,2 procent aan. Asiana Airlines maakte een koerssprong van bijna 17 procent. Grootaandeelhouder Kumho Industrial verkoopt zijn gehele belang in de door schulden geplaagde luchtvaartmaatschappij om het Zuid-Koreaanse bedrijf te redden.