'Licht hoger begin voor Damrak'

De beursintermediair kampte het eerste kwartaal duidelijk met mindere marktomstandigheden. Dat zorgde er onder meer voor dat het handelsinkomen van de onderneming fors lager uitvielen in vergelijking met het zeer sterke eerste kwartaal van 2018. De winst viel op jaarbasis 83 procent lager uit op 19,2 miljoen euro.

Het aandeel TomTom zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. De analisten van Kepler Cheuvreux schroefden de aanbeveling voor het navigatiebedrijf op.

Thales

Unilever liet weten te investeren in de Maleisische start-up TheLorry, een logistiek platform dat vrachtwagenchauffeurs verbindt met klanten. Er werden geen financiële details over de investering gemeld.

Het Franse technologiebedrijf Thales begint een uitrookprocedure om de resterende aandelen Gemalto die het nog niet bezit in handen te krijgen. Momenteel heeft Thales 97 procent van de in Amsterdam genoteerde digitaal beveiliger in handen. Inmiddels is ook een procedure begonnen om de beursnotering van Gemalto kort na de aandeelhoudersvergadering op 28 mei te beëindigen.

Lufthansa

In Frankfurt opende Lufthansa de boeken. De Duitse luchtvaartmaatschappij is in het eerste kwartaal flink in de rode cijfers gedoken. Lufthansa had al eerder voor hoog oplopende brandstofkosten gewaarschuwd en houdt dan ook vast aan zijn eerder verlaagde groeiverwachtingen.

De Europese beurzen sloten maandag overwegend hoger. De AEX-index won 0,2 procent tot 562,57 punten en de MidKap klom 0,4 procent tot 815,28 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,2 procent. Londen eindigde nagenoeg onveranderd. Wall Street deed een stapje terug. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 26.384,77 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq zakten eveneens 0,1 procent.

De euro was 1,1307 dollar waard, tegen 1,1304 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 63,28 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 70,93 dollar per vat.