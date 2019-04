G4S ziet nog altijd potentie in opsplitsing

Volgens topman Ashley Almanza wordt de nodige vooruitgang geboekt met de beoordeling van een dergelijke stap. Doel is volgens hem uiteindelijk om twee sterke, onafhankelijke bedrijven te creëren. Daarvan zullen ook aandeelhouders profiteren. Naast beveiligingsdiensten houdt G4S zich ook bezig met waardetransporten. Het bedrijf is wereldwijd actief, waaronder ook in Nederland.

G4S zag de inkomsten in het eerste kwartaal met 4,8 procent stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Bij beveiligingsdivisie Secure Solutions werd 4,9 procent meer omgezet. Daarbij werd ook in Europa weer groei gerealiseerd. Bij Cash Solutions, dat zich bezighoudt met waardetransporten, lag de omzet 4,4 procent hoger dan een jaar eerder. Dit kwam vooral door de groei in het winkelsegment in Noord-Amerika.

Eerder werd bekend dat het Canadese GardaWorld nadenkt over een overname van heel of anders van bepaalde onderdelen van G4S. Kenners menen dat een overname van een deel van G4S het meest logisch is, gelet ook op de grote schuldenlast van het bedrijf. Deze bedroeg eind 2018 circa 1,6 miljard pond, omgerekend 1,9 miljard euro.