'Handelsvolume Flow Traders sterk'

De cijfers van Flow Traders kwamen wel lager dan voorzien uit, door de marktomstandigheden en een erg sterke vergelijkingsperiode. De handelsinkomsten bedroegen 63 miljoen euro, waar de kenners rekenden op 70 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat was 27 miljoen euro, waar KBC rekende op 31 miljoen euro en onder de streep resteerde 19 miljoen euro. De Belgische bank rekende op een winst van 24 miljoen euro.

KBC wijst er verder op dat er dinsdag geen gesprek met analisten is naar aanleiding van de cijfers, maar er donderdag een beleggers- en investeerdersdag (capital markets day) wordt gehouden. Dan verwachten de kenners meer details te kunnen krijgen over het handelsbericht.

Marktomstandigheden

Volgens ING waren met name aan het slot van het kwartaal de marktomstandigheden zwak. Dit geldt ook voor het begin van het lopende kwartaal. De handelsinkomsten in de VS vielen hoger uit dan voorzien, geholpen door verbeterde marktomstandigheden aldaar.

Het advies van KBC op Flow Traders is buy met een koersdoel van 32 euro. Het aandeel Flow Traders stond dinsdag omstreeks 09.35 uur 3,7 procent hoger op 25,58 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de MidKap.