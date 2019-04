AEX-index bereikt jaartop

Rond 13.45 uur stond de AEX-index 0,4% hoger op 564,7 punten. De beursgraadmeter bereikte even daarvoor bij een stand van 564,83 punten het hoogste niveau sinds begin september. De Midkap steeg met 0,4% naar 818,6 punten. De graadmeter tikte vanochtend bij 819,58 punten het hoogste niveau in veertien maanden aan.

„De rust is teruggekeerd rond de Brexit en de handelsoorlog tussen de VS en China”, zei vermogensstrateeg Richard Abma (OHV) over het optimisme onder beleggers. Volgens hem is het nu wachten op de kwartaalcijfers van chipmachinefabrikant ASML en levensmiddelengigant Unilever. „Dat zijn echte market movers.”

Diverse Europese beursgraadmeters bereikten vandaag eveneens nieuwe jaartoppen. De Duitse DAX en de Britse FTSE 100 stegen 0,6% en 0,4%. De Franse CAC 40 pluste 0,1%.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,3% tot 0,6% hoger, na de kleine verliezen op maandag. Bank of America rapporteerde meevallende kwartaalcijfers.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Aalberts Industries met een winst van 1,9% aan kop. Bankconcern ING (+1,4%), verzekeraar Aegon (+1,1%) en vastgoedfonds Unibail (+1,2%) zaten eveneens in de lift.

ASML won 0,7%. De analistenconsensus is dat de chipmachineproducent woensdag een omzetdaling van 8% over het eerste kwartaal rapporteert.

Unilever koerste vlak in aanloop naar de publicatie van zijn kwartaalcijfers op donderdag. Analisten denken dat het was- en levensmiddelenconcern zijn eigen doelstelling voor de autonome omzetgroei niet heeft gehaald.

Royal Dutch Shell zakte 0,2%. Diverse politieke partijen willen dat de olie- en gasmaatschappij winstbelasting in Nederland gaat betalen. Chemicaliëndistributeur IMCD (-0,5%) was de grootste daler in de AEX.

Bij de middelgrote fondsen blonk handelshuis Flow Traders uit met een plus van 3,7% uit, na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers. „Flow Traders blijft goed presteren ondanks dat de marktomstandigheden momenteel slecht voor ze zijn met de lage volatiliteit op de beurzen”, zei vermogensstrateeg Abma.

Chiptoeleverancier Besi (+1,6%) lag er eveneens positief bij in de Midkap. TomTom won ook 1,6%. Kepler Cheuvreux heeft het navigatiebedrijf op de kooplijst geplaatst, in aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers op woensdag.

Takeaway zakte echter 1,1%. Het maaltijdenbestelbedrijf werd door Bank Degroof Petercam van de kooplijst gehaald.

Volg de beurs op de voet met de DFT Koersen-app. Download hier voor iPhone of voor Android