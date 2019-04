Beurs: AEX klimt richting jaartop

Owlin is uitgeroepen tot winnaar van de NRC Live Fintech Impact Award 2019. Ter ere hiervan luidde Sjoerd Leemhuis de gong. Ⓒ Seraf van der Putten

De plus in de ochtendhandel bracht de AEX nabij het hoogste niveau van dit jaar. Beleggers deden het rustig aan, met de kwartaalcijfers van de zwaargewichten ASML en Unilever in het verschiet.