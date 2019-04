Detacheerder Hays blijft positief

Het concern zag in al zijn markten de vergoedingen voor recruiting toenemen. In totaal ging het om een stijging van 6 procent op jaarbasis. Daarmee gaan de commissies nu al 24 kwartalen op rij omhoog op jaarbasis. Op de belangrijkste markt voor Hays, Duitsland, was een plus van 6 procent te zien. Ook op andere markten was sprake van groei.

Hays levert specialisten voor onder meer IT, accounting, finance, bouw en andere sectoren aan bedrijven en overheidsinstellingen.