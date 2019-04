’Uurtarieven zzp’ers minder hard omhoog’

Dat stelt onderzoeksbureau Intelligence Group (IG). Volgens het onderzoek was de grootste stijging van de uurtarieven te zien in het vakgebied Inkoop en Logistiek (12,7%), gevolgd door Marketing, Communicatie en Sales (+10,7%).

Over een periode van twee jaar gerekend zijn volgens IG interimmers in Facility & Hospitality Management het er het meest op vooruit gegaan. In totaal 23,7% naar een gemiddeld uurtarief van €55,50 in 2018.

Twee op de drie ZZP’ers heeft in 2018 zijn tarief niet verhoogd, 18% heeft alleen een inflatiecorrectie toegevoegd en 9% heeft door de schaarste zijn tarief extra verhoogd, aldus het onderzoek. IG heeft in samenwerking met online platform Planet Interim een tarievencalculator voor zzp’ers ontwikkeld, met minimum en maximumtarieven.