Einde oefening dreigt voor Jet Airways

Jet, een samenwerkingspartner van Air France-KLM, zou onder meer het personeel niet meer kunnen uitbetalen en aan andere verplichtingen kunnen voldoen. Piloten van de maatschappij dreigden dit weekend nog met stakingen, maar zagen daar later van af.

Op maandag had Jet minder dan tien vliegtuigen in de lucht. De maatschappij cancelde eerder al haar internationale vluchten, waardoor wereldwijd duizenden passagiers strandden. De zoektocht naar een investeerder is tot nu toe tevergeefs gebleken.