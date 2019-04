Column: Klokkenluiders en de AFM

Voor het buitenlandse imago van de B.V. moest er een nepwet ter bescherming van klokkenluiders aangenomen worden. Die wet (nou ja, wetje) kwam er en ook een klokkenluidershuis om met de wetsuitvoering te helpen. Toen moesten er mensen met bestuurservaring gevonden worden om het klokkenluidershuis te bemannen en aan de slag te gaan.

Wie komt er in Nederland gegarandeerd in het bestuur? Altijd voorrangspositie voor kandidaten die korte metten maken met klikspanen. Als we ergens een hekel aan hebben, al ingegoten in de kleuterklas, is het klikspanen.

Het klokkenluidershuis is intussen ingestort, nadat bekend werd dat verscheidene directieleden in eerdere functies klokkenluiders de doofpot ingeduwd hadden. Met andere woorden: het ontbrak het bestuur aan diepgaande appreciatie voor het maatschappelijk nut van klokkenluiden. Ook hielp het niet dat na vier jaar nog geen één zaak afgerond is, of zelfs het onderzoek naar een zaak afgerond.

’Whistleblower’

In de Verenigde Staten is er een goed functionerende wet voor de klokkenluider (’whistleblower’) die door president Lincoln al anderhalve eeuw geleden enthousiast omarmd is. Deze wet, de FCA, maakt geen gebruik van een staatsinstelling zoals het gedoemde huis in Nederland, maar staat het individu (de klokkenluider) toe om in de schoenen van de overheid naar de rechter te stappen. Als de rechter het eens is met de klokkenluider en een boete aan de boosdoener oplegt, ontvangt de overheid rond de 75% van het boetebedrag en de klokkenluider 25%.

Neem bijvoorbeeld de recente witwaszaak rond ING. Na een onderonsje tussen de bedrijfsleidingen van het land en van de bank, werd de ING-aandeelhouders een boete opgelegd van €775 miljoen. Onder de voorgestelde klokkenluiderswet zou een rechter deze juridische beslissingen nemen, en niet de politieke vriendjes van de bank. Ik verwacht dat zo’n wet alleen door de Tweede Kamer komt met een Balkenendenorm. Geef bijvoorbeeld 10% van het boetebedrag aan de klokkenluider met een maximum van het Balkenende-inkomen voor ieder jaar tot de pensioenleeftijd is bereikt. Vergeet niet dat een goede klokkenluider in Nederland bijna nooit meer aan de slag komt, en zeker niet in eigen sector! Terwijl de gemeenschap met zo’n klokkenluidersregeling een meer aanvaardbaar bedrag in de orde van €3 tot 5 miljard kan incasseren van ING.

Verder zitten we nu in de absurde situatie dat het onderzoek naar witwassen bij de ING het gevolg was van een melding door een bezorgde bankklant, die onkosten heeft gemaakt maar geen enkele baat ontving. Deze persoon is onlangs een Artikel 12 procedure begonnen met de gebruikelijke onvoorspelbare uitkomst.

AFM

Het alternatief, zonder nieuwe wet opnieuw proberen kundige krachten voor het klokkenluidershuis te vinden is tijd en geld verspillen. Toezichthouder AFM is al 18 jaar bezig, zonder resultaat, capabele en onafhankelijke directie te zoeken. Op papier omvat het statutaire doel van de AFM het beschermen van deelnemers in financiële markten tegen misleiding. In de praktijk, zouden de meeste marktpartijen er beter aan toe zijn als de AFM met haar steun aan frauderende grootbanken afgeschaft werd. Er is nu bij de AFM een aantal bestuursvacatures. U mag zich aanmelden, maar wel graag met ervaring om financiële markten op-z’n-polders transparant te maken en dus vervelende sleutelgat gluurders en WOB-aanvragers buiten de deur te houden. (Vergeet niet om een goede aansprakelijkheidsverzekering te bedingen, die ook aanklachten van buitenlandse beleggers dekt!)

Uit de klei getrokken toezichthouders

Waarom is een goede klokkenluidersregeling zo belangrijk voor Nederland? Omdat er geen onafhankelijk toezicht is op financiële instellingen. (Wederom dank aan Escher, die ons al eerder hielp om de in het Kamerrapport weggepoetste fraude bij SNS inzichtelijk te maken.) Zie de bijgevoegde illustratie, waar een nieuwe bankbestuurder zich voorstelt aan de nieuwe toezichthouder. Maar waarom heeft ’ie zo’n bekend gezicht? Omdat bijna iedere DNB- en AFM-toezichthouder gevormd is als bankmedewerker. Waar je vroegere collega’s elleboog ophoudt, begint je eigen ribbenkast en we zullen maar zwijgen waar die collega zijn neus in steekt.

Het is verdacht en vervelend dat toezichthouders telkens uit dezelfde drie banken komen. Bovenal is het fataal voor systeemintegriteit dat het dezelfde banken toegestaan is om de toezichthouders, na bewezen diensten, weer terug te nemen met een mooie opslag. In een rechtsstaat zou die draaideur tegen de wet zijn.

In de schermutselingen tussen Kamerlid Omtzigt en minister Koolmees, die liever niet de vraag beantwoordt hoe vaak hij met de lobbyisten van grootbanken om de (eet)tafel zit, is er een komische noot geslopen. Koolmees, blijkbaar bang geworden voor de nationale drang naar transparantie, classificeert bepaalde transacties door pensioenuitvoerders als ’aperte belangenverstrengeling’. Wat de minister er niet bij vermeldt, is dat die belangenverstrengeling juist het verdienmodel is van deze grootbanken en pensioenfonds adviseur/uitvoerders, die zichzelf ’fiduciair’ noemen. In een rechtsstaat zou belangenverstrengeling bij verplichte pensioenen tegen de wet zijn, maar in onze nationale B.V. polderen we lekker door.

Michael van Bemmelen is managing director van Ten Oak Capital in New Jersey en een specialist in structured securities & financiële derivaten. Hij is afgestudeerd in de Economie in Rotterdam en gepromoveerd aan de Columbia University in New York.