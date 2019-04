Consumenten stuwen winst BoA

Bank of America heeft het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan met zijn consumententak. Ook vermogensbeheer droeg flink bij aan de winst per aandeel op $0,70 tegen $0,62 een jaar eerder. Analisten hadden een winst per aandeel van $0,66 verwacht.

Bank of America zag het resultaat van zijn consumentendivisie met een kwart stijgen tot $3,2 miljard, geholpen door de gestegen rente. Het beleggingsresultaat daarentegen zakte met 22 procent tot $1,2 miljard. De bank wees net als zijn branchegenoten op moeilijke marktomstandigheden.