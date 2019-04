BAM raakt opdracht knooppunt Hoevelaken kwijt

Den Haag - Een consortium rond bouwbedrijf BAM is de opdracht voor de aanpak van het snelwegknooppunt Hoevelaken kwijt. Het contract wordt ontbonden omdat Rijkswaterstaat en het consortium, waar ook branchegenoot Van Oord en ingenieurs- en adviesbureau Arcadis deel van uitmaakten, het niet eens konden worden over de financiële risico's. Dat schreef minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een Kamerbrief.