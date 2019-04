Waarom ligt Shell onder vuur?

Shell betaalt in Nederland helemaal geen vennootschapsbelasting, een taks over de winst die een bedrijf maakt, schreef Dagblad Trouw eind vorig jaar. Een bewering die het energiebedrijf ontkent. Volgens het dagblad was het zelfs de reden dat Shell zo fanatiek lobbyde voor de afschaffing van de dividendbelasting. Dat zou namelijk zo ongeveer het enige fiscale voordeel zijn dat het bedrijf nog in Nederland haalt.