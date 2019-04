'Wall Street veert op door sterke cijfers'

Het sentiment op de Amerikaanse aandelenmarkten is positief met dank aan een reeks sterke kwartaalcijfers. Zo haalden de grootste zorgverzekeraar in de Verenigde Staten UnitedHealth Group en medisch bedrijf Johnson & Johnson beter dan verwachte resultaten. De concerns krikten ook hun prognoses op voor het lopende jaar. Dit goede nieuws is een meevaller voor beleggers. Analisten rekenen in doorsnee op een daling van bedrijfswinsten over het eerste kwartaal.

De groei van China blijft verder de markt in spanning houden. Een teleurstellend cijfer kan roet in het eten gooien van de recente opmars op Wall Street. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) schroefde dinsdag zijn raming voor de groei van de Chinese economie naar beneden bij. Volgens OESO-economen groeit China dit jaar met 6,2 procent en komend jaar met 6 procent. Een hoop neerwaartse risico's zoals massale faillissementen en ineenstorting van de huizenprijzen liggen op de loer.

Bank of America

Bank of America zette in het eerste kwartaal een hoger resultaat in de boeken ten opzichte van een jaar eerder, waarmee de winst naar het hoogste niveau ooit steeg. De Amerikaanse bank deed vooral goede zaken in zijn consumentendivisie, waar het resultaat met een kwart toenam.

Ook BlackRock gaf een kijkje in de boeken. De omzet zakte ietwat in het eerste kwartaal en de winst bleef vrijwel vlak vergeleken met een jaar daarvoor. De vermogensbeheerder trok wel meer kapitaal aan: de netto-instroom was hoger en het beheerd vermogen ging omhoog.

Nabeurs komt ook streamingdienst Netflix met een handelsupdate. Beleggers kijken uit naar cijfers over de klantengroei, gezien de recente aankondigingen van Walt Disney en Apple om een eigen streamingdienst te lanceren.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot maandag 0,1 procent lager op 26.384,77 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,1 procent, tot 2905,58 punten. Techbeurs Nasdaq ging eveneens 0,1 procent omlaag, naar 7976,01 punten.