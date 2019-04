VGZ terug in zwarte cijfers door extra premies

Dat blijkt het vandaag gepubliceerde jaarverslag.

VGZ, een van de drie grootste zorgverzekeraars van Nederland met in de coöperatie ruim 4 miljoen verzekerden, kreeg in 2018 ruim 7% meer aan premiegeld binnen per verzekerde. Dat komt niet alleen van het merk VGZ (daar zitten 1,7 miljoen polishouders), maar ook van merken Univé, IZA, Bewuzt, Zekur, UMC en Zorgzaam.

In totaal namen de binnengekomen premies slechts met 1,1% toe tot ruim €11 miljard, omdat het verzekerdenbestand met 200.000 kromp. VGZ nam afstand van samenwerkingen met volmachten Caresco en IAK en verloor zo veel klanten. Bij de andere merken verwierf het wel iets meer klanten.

Binnengekomen zorgpremies zijn deels de betalingen van verzekerden zelf, maar bestaan voor ongeveer de helft ook uit bijdragen uit het vereveningsfonds, waarvoor premies worden afgedragen via de inkomstenbelasting. Via beide wegen kwam in 2018 een grotere bijdrage per verzekerde, aldus VGZ.

Kosten stijgen minder snel

Waar de premie-inkomsten per verzekerde flink opliepen, stegen zorgkosten beperkter. Die liepen in 2018 op tot €2765 per verzekerde, zo’n 5% meer dan een jaar eerder. In totaal krompen zorgkosten voor het hele verzekerdenbestand. Volgens VGZ wist de zorgverzekeraar zorgkosten beperkt te laten stijgen door lange termijnafspraken met zorginstellingen die sturen op beperking van de omzetgroei. Het is echter niet zo dat zorgkosten dalen bij VGZ, als je de krimp in het verzekerdenbestand meeweegt.

Naast het resultaat uit binnengekomen premies en ontwikkelingen in de zorgkosten had VGZ een tegenvaller uit beleggingsinkomsten. Hier verloor de zorgverzekeraar in 2018 €28 miljoen op. Ook andere (zorg)verzekeraars hadden een moeilijk beleggingsjaar.

Daarentegen wist VGZ bedrijfskosten (personeel, kantoor, polisinformatie, reclame) iets te beperken met €24 miljoen tot €345 miljoen. Per verzekerde ging er €1 af tot €91. Een andere meevaller was het aantal declaraties over zorgbehandelingen in 2017 dat later binnenkwam. Dat was flink lager dan vooraf verwacht.

Resultaat reserves in

De winst van €81 miljoen, dat VGZ liever positief resultaat noemt, gaat als het aan het bestuur van VGZ ligt weer de reserves in. Daar moet de jaarvergadering nog over beslissen. De reserves van VGZ bedragen daarna zo’n €2,44 miljard, tegen €2,35 miljard een jaar eerder.

Volgens VGZ-topman Tom Kliphuis zegt in het jaarverslag blij te zijn met de groei in verzekerden bij de jaarwisseling, toen de coöperatie weer 200.000 verzekerden kon toevoegen. De 4,01 miljoen polishouders zijn er meer dan in 2018, maar nog steeds fors minder dan in de vier jaar ervoor.

Voor 2019 verhoogde VGZ de premie van de basisverzekering met €4,75 per maand, volgens Kliphuis door loon- en prijsstijgingen in de zorg, nieuwe dure geneesmiddelen en technologie. Hij zegt wel dat de premiestijging ’beperkt is gehouden’. VGZ haalde maar €2 miljoen uit de reserves om de premiestijging te drukken voor de miljoenen verzekerden. Bij andere zorgverzekeraars waren dit tientallen miljoenen.

Salaris bestuur vanaf 2020 omlaag

Kliphuis kreeg in 2018 een salaris van €300.000. Dat was ook zijn inkomen in 2017 en ook in 2019 blijft zijn salaris gelijk. Maar dit zal wel het laatste jaar zijn dat hij een bedrag van drie ton kan ontvangen.

Sinds 2016 gelden er strengere afspraken over salarissen van zorgverzekeraarsbestuurders in de Wet normering topinkomens opgenomen. Eigenlijk mochten bestuurders van VGZ op basis daarvan in 2018 maximaal €277.000 (in 2017 nog €270.000) verdienen, maar Kliphuis en medebestuurder oud-minister Ab Klink (in 2018 goed voor €290.000) vallen nog onder een overgangsrecht. Zij mogen tot 1 januari 2020 nog hun oude salaris houden, daarna moet het salaris in drie jaar worden afgebouwd tot de maximumnorm. Financieel bestuurder Kees Hamster valt niet onder het overgangsrecht. Hij verdiende in 2018 €264.000

