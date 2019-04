PostNL en Sandd vragen vergunning voor deal

De ondernemingen hadden hun plannen al op 25 februari gemeld aan de ACM. Op 1 april besloot de concurrentiewaakhond dat er een vergunning nodig is voor deze overname, waarna de partijen op 4 april hun aanvraag indienden. De toezichthouder is van mening dat er een risico is dat de consument door middel van hogere prijzen de dupe wordt van de samensmelting en wil daarom nader onderzoek doen naar de plannen van de postbedrijven.

Kenners voorspelden eerder al dat de deal weleens op concurrentiebezwaren zou kunnen stuiten, aangezien PostNL en Sandd gezamenlijk vrijwel de hele markt voor briefbezorging in handen hebben. Politiek is er echter veel steun voor de consolidatie. Verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) liet vorig jaar al doorschemeren dat zij bereid is haar bevoegdheid te gebruiken om een eventueel verbod terug te draaien.