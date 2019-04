Grolsch nog eens 10 jaar sponsor FC Twente

Grolsch is al naamgever van het stadion De Veste en blijft dat tot halverwege 2030. De brouwer, in 1615 in Groenlo begonnen, en Twente werken al bijna 54 jaar samen. De financiën achter het contract maken beide partijen niet bekend.

De verlening komt op een cruciaal moment: FC Twente kan vrijdag bij Jong Ajax al kampioen worden in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Twente en Grolsch klinken op nieuw sponsorcontract. Ⓒ Lars Smook

Het Twente-bestuur zegt in een reactie het vertrouwen van bierleverancier Grolsch en de steun, het voor de regio klassieke noaberschap te waarderen.

Paul van der Kraan, directeur van het vorig jaar gedegradeerde FC Twente: „Grolsch is vanaf de oprichting van de club in 1965 nauw verbonden aan FC Twente, Grolsch is diepgeworteld in de regio. Ook in de afgelopen moeilijke periode, die hopelijk achter ons ligt, kon de club altijd op de steun van Grolsch rekenen.”