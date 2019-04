’ING geïnteresseerd in overname Commerzbank’

Het Duitse zakenblad Manager Magazin meldt op basis van ingewijden dat ING-topman Ralph Hamers zijn Duitse branchegenoot en de Duitse overheid heeft gevraagd om hiervoor onderhandelingen te kunnen starten, maar Commerzbank zou dat hebben geweigerd.

Manager Magazin schrijft ook dat ING tegen Commerzbank zou hebben geopperd om zijn hoofdkantoor van Amsterdam naar Frankfurt te verhuizen.

Acht miljoen Duitse klanten

Het Nederlandse financiële concern is in Duitsland al jaren een van de grotere private banken. ING telt er ongeveer 8 miljoen klanten

ING wilde tegenover persbureau ANP geen commentaar geven op het bericht. Een woordvoerder zegt wel dat de strategie van ING al jaren is gericht op groei op eigen kracht.

Er zijn wel situaties waarin de bank volgens de zegsman een overname zou kunnen overwegen. Dat is bijvoorbeeld als de bank een bepaalde portefeuille graag wil hebben, of als de situatie op een markt waar ING al langer actief is opeens verandert.

Het bericht werd op de Duitse beurs enthousiast ontvangen. Commerzbank, dat eveneens niet wilde reageren, ging in Frankfurt ruim 3 procent hoger de handel uit. Bij ING in Amsterdam liep de koerswinst van eerder op de dag juist wat terug, tot een plus van 0,9 procent.