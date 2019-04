Belegger in rij voor videodienst Zoom

Op basis van voorlopige interesse van grote beleggers op Wall Street, heeft Zoom zijn prijs voor het te verhandelen aandeel omhoog geduwd naar $33 tot $35.

Als die bandbreedte waarheid wordt, krijgt het bedrijf dat op basis van die interesse $730,4 miljoen wil ophalen in ruil voor aandelen een waardering van $10 miljard.

Zoom werd in 2011 in San José opgericht en is inmiddels goed voor 20 miljard videoverbindingen per jaar.

De markt is sceptisch over de recente serie jonge technologienoteringen. Taxi-app Uber staat ook voor zijn beursnotering, wat het concern zonder enige taxi of chauffeur in zijn bezit een waarde van $100 miljard zou geven.

Opmars Zoom vooral in zakelijke wereld.

Maar het gaf in het prospectus bij de notering aan voorlopig geen winst meer te kunnen maken.

Concurrent Lyft is na zijn aanvankelijk goede beursnotering met 35% onderuit gegaan, ver onder zijn introductieprijs.

Pinterest, het populaire online plaatjesboek, zou naar ruim $11 miljard waardering kunnen gaan als het woensdag zijn definitieve introductiekoers in New York meldt.

