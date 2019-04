New Sources Energy wil belang in NaGa

Financiële details of de mogelijke omvang van de deelneming zijn niet verstrekt. Wel sprak een zegsman van NSE van een ,,aanzienlijk belang''. Volgens NSE past een deelname in NaGA in de strategie om in projecten gericht op duurzame energieopwekking te investeren. NaGA ontwikkelt zonneparken in binnen en buitenland. Vooral de internationale projecten laten een sterke groei zien. Daarnaast levert NaGA oplossingen voor daken en parkeervoorzieningen.

Als NSE overeenstemming bereikt met NaGA, zal een boekenonderzoek de vervolgstap zijn. Bij positieve afronding hiervan wordt de transactie ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders. De verwachting is dat het gehele traject circa zes maanden in beslag neemt.