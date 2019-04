Drukkerij Roto Smeets vraagt faillissement aan

Mogelijk volgt alsnog een doorstart. Circle Media Group, eigenaar van Roto Smeets, heeft de faillisementsaanvraag dinsdagavond gemeld.

Het concern, met drukkerijen in Weert, Doetinchem en Deventer verkeerde al langer in problemen. Recent zou het de lonen van werknemers niet meer hebben kunnen betalen.

„Directe aanleiding is dat de bank afgelopen donderdag het krediet heeft stopgezet, en wij dus op basis van de facturen die we naar klanten sturen geen geld meer kregen om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen”, legt de ondernemingsraad in een memo in bezit van de Stentor uit.

Dramatische verslechtering

Op 12 april vroeg Circle Media Group uitstel van betaling aan. Dat moest ruimte geven voor een herstructurering en overleg met financiers voor een doorstart. Het werd „snel duidelijk dat dit niet meer mogelijk is”, stelt het bedrijf dinsdag in een verklaring.

Topman Joost de Haas wijst op de „dramatische verslechtering” die afgelopen jaar begon, na een goed 2017, in de hele Europese printsector.

Papierprijzen stegen volgens De Haas met 15-20%, terwijl volumes twee keer harder daalden dan het gemiddelde van de laatste jaren.

De reorganisatie van 85 medewerkers die Roto najaar 2018 aankondigde bleek in de eerste maanden van 2019 daardoor al weer onvoldoende, stelt hij.

De aangekondigde surseance van de houdstermaatschappij en het faillissement van de Nederlandse printbedrijven heeft volgens Circle Media Group geen betrekking op alle marketing- en communicatieactiviteiten in Amstelveen.

