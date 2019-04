Jerome Powell. Ⓒ FOTO EPA

„Als de Fed zijn werk goed had gedaan, wat niet het geval is, dan zou de beurs 5000 tot 10.000 punten hoger staan. Het bbp zou meer dan 4% groeien, in plaats van 3%.” De Amerikaanse president Trump liet afgelopen weekend geen spaan heel van het beleid van de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS.