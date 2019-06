Opmars ING in AEX na stop Commerz-deal

De AEX noteerde rond 14 uur 0,4% hoger bij 552,6 punten. De AMX-index koerste toen 0,5% in de plus bij 756,1 punten.

Elders in Europa stond de Eurostoxx 50 0,3% in de plus. Frankfurt was gesloten. In Parijs de CAC-40 steeg 0,4%, net als de FTSE in Londen.

Touroperator Thomas Cook won 24% nadat het overnamegesprekken met het Chinese Fosun bevestigde. Renault zou zijn belang in autobouwer Nissan willen verkleinen om de fusie met Fiat Chrysler alsnog mogelijk te maken.

De Italiaanse MIB-beurs bewoog 0,4% hoger. De minister van Financiën Tria zei dat Brussel en Rome een overeenkomst over de Italiaanse staatsschuld kunnen bereiken.

Wall Street opent volgens de eerste futures hoger. Vrijdag eindigde de Dow Jones met 1% winst, de Nasdaq steeg 1,7%. De Amerikaanse president Trump en ambtgenoot Xi Jinping ontmoeten elkaar eind deze maand om uit de handelsimpasse te komen, aldus de minister van Financiën Mnuchin. Defensiebedrijf United Technologies kocht Raytheon voor €65 miljard.

Brentolie steeg met 0,5% tot $63,60 per vat van 159 liter. De euro ging 0,2% lager tegen de dollar bij $1,1308.

Goud verloor na een veertienmaands hoogtepunt 1% waarde.

Verzekeraars in trek

Bij de hoofdfondsen ging staalmaker ArcelorMittal met 3,5% winst aan kop achter Galapagos (+3,7%). De Europese Commissie meldde versneld naar een importheffing op goedkoop Aziatisch staal te willen kijken, na een noodkreet van Europese staalproducenten vorige week.

Galapagos volgde met 2,4% winst, net voor Philips dat met 1,4% opwaarts ging.

Verzekeraars deden het goed na een adviesverhoging van Citigroup. Aegon (+1,4%) werd van sell naar neutral gezet. ASR werd op ’houden’ gezet, bij een koersdoel van €36,10. NN won 0,8%. ABN Amro steeg 1%.

Shell (+1,1%) werd ingekocht. Nieuwe booractiviteiten naar olie blijken wereldwijd ingesnoerd. Saudi-Arabië meldde dat OPEC en zijn partners vrijwel zeker hun productie dit najaar zullen beperken om de prijs te laten stijgen.

Defensieve zwaargewichten KPN (-0,1%) en Unilever (-0,6%) stonden in het verliesrijtje.

Aperam (+2,7%) ging aan kop bij de middelgrote fondsen. Halfgeleider Besi 1,6% ging mee.

PostNL bood 1,1% winst.

Industrieel toeleverancier TKH (+0,6%), dat woensdag een update geeft, noteert in de middenmoot.

Vlees- en visverwerker Marel boekte bij geringe volumes 0,1% verlies na de introductie op de Amsterdamse beurs.

Fastned, uitbater van laadstations voor elektrisch rijden, komt naar de beurs. Volgens een onderzoek van de Vereniging van Effectenbezitters „zal het niet lang duren voor de notering op het Damrak gebruikt zal worden om extra geld op te halen”.

Volg de beurs op de voet met de DFT Koersen-app. Download hier voor iPhone of voor Android