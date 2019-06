'Wall Street in mineur tegen eind van de week'

New York - De aandelenbeurzen in New York openen vrijdag naar verwachting met kleine minnen. De financiële markten waren de afgelopen dagen in de ban van versoepeling van monetair beleid, zoals de zinspeling van de ECB op mogelijke extra stimuleringsmaatregelen en de Federal Reserve die de deur op een kier zette voor een renteverlaging later dit jaar. Vrijdag bevestigden meerdere bestuursleden van de Fed het streven om accommoderend monetair beleid te voeren.