'Acties bij Shell Pernis gaan langer door'

De raffinaderij in Pernis is met een capaciteit van 400.000 vaten per dag de grootste van Europa. Medewerkers voeren er al een tijdje actie, waardoor de productie volgens de bonden tot zo'n 65 procent wordt verlaagd. Ook bij de raffinaderij in Moerdijk vinden actie plaats. Die verhinderen vooral geplande onderhoudswerkzaamheden.

Shell liet eerder al weten stakers te gaan korten op hun loon. De olie- en gasreus benadrukte toen dat de bonden het recht hebben om actie te voeren. ,,Net als wij het recht hebben om loonmaatregelen te nemen.''

De vakbonden en Shell kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. De bonden willen een structurele loonsverhoging van 5 procent per jaar en vermindering van werkdruk. Shell bood dit jaar 2,5 procent meer salaris en 2 procent erbij in 2020. In beide jaren wil het olie- en gasbedrijf ook gemiddeld 1,5 procent extra loon geven, afhankelijk van de prestaties van de werknemer en in welke schaal die zit.